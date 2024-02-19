Неприятная реальность: морально поддерживаем Украину, но больше денег отдаем российской военной машине

Бернатонис и Паулюс Кучинас, учредитель и руководитель Centenary Policy Institute, рассказали журналистам об этой идее. Они сожалели, что в Европе, к сожалению, не хватает лидерства.
"Уже ввели 13 пакетов санкций в отношении России, но на сегодняшний день они не действуют", – сказал Кунчинас.
По его словам, очевидно, что Германия и Франция еще не определились: "(...) в начале декларировали, что это война Европы, она такая и есть. Я думаю, если Европа в этой войне участвовать не будет, то это развалит Европу – это будет концом Европы".
"Когда видишь происходящее, понимаешь, что Россия не остановится. Поэтому Европа уже сейчас должна действовать заодно и завершить войну – но победить должна Европа. Что сейчас происходит, по моему мнению, это похоже на признание поражения. Реально настроения в Париже, в Брюсселе, даже в Лондоне, такие, мы говорим "ай", мы смиряемся, соглашаемся на условия Путина. Но они не понимают, что Путин не остановится. Не только Путин – после него будут другие", – подчеркнул Кунчинас, который считает настроения в Европе сродни капитуляции.
"Говорят, что мир важнее справедливости. Отдадим Донбасс, Крым, поделим Украину, дадим Путину, чего он хочет, лишь бы не было войны. Капитуляция, если честно. Никто не хочет выходить из зоны комфорта, хотят, чтобы россияне ходили по ресторанам в Париже, хотят подписать договор любой ценой – какой договор Путин пришлет, на такой и подпишутся, такие сейчас настроения", - продолжил он.
По подсчетам Кунчинаса, бизнес стран G7 с Россией может похвастаться оборотом в 200 млрд. долларов в год.
"Я уже не говорю о том, что в прошлом году через Турцию, Казахстан, Эмираты, та же Литва, как это не стыдно, разные пути обхода, а там суммы фантастические. Кто на этом наживается, так это те, кто обходит санкции – это новый бизнес, не будем лгать, бизнес делает на этом огромную маржу, например, за то же французское шампанское сейчас можно просить, сколько хочешь. Война - хороший бизнес для элиты – поэтому она не хочет окончания войны", – сказал он.
Позиция Бернатониса более умеренная, он считает, что отчасти санкции действуют, есть и промежуточные победы Европы, но этого мало.
"Что важно для меня как для юриста - это наличие неравных условий конкуренции. Есть бизнес, который на самом деле ушел из России, они руководствуются ценностями, другие, быть может, побудили страны, общество, а есть бизнес, который не ушел. Те, кто не ушел, работают в тепличных условиях, ведь сейчас на рынке конкуренция большая", – сказал он.
"Есть предложение - ввести дополнительные налоги для работающего в России бизнеса, сначала надо выяснить, кто торгует с Россией, тогда ввести налоги на эту торговлю. Во всех случаях, я думаю, надо понимать глубину этой моральной дилеммы. В среднем общество, конечно, поддерживает Украину, но западное общество, наверное, больше поддерживает российскую военную машину. Надо прислушаться к этому. Это моральная дилемма, я верю, что люди искренне хотят поддерживать Украину, но де-факто, через бреши в санкциях, через обходы, всей этой торговлей через российский бюджет поддерживают российскую военную машину", – сказал Бернатонис.
"Мы с вами больше поддерживаем Россию, чем Украину, думаю, морально это сложно осознать. Поэтому и появилась идея налогообложения торговли – если мы ее не можем остановить 13 пакетами санкций, может, начнем с введения налогов, пусть этот бизнес, который сейчас больше зарабатывает на торговле с Россией или российский покупатель, платят этот налог, а выручку направить на восстановление Украины", – объяснил он идею.
Кунчинас прибавил, что эта идея появилась не в Литве – ее основной автор украинский банкир, который успешно делал карьеру на Уолл-стрит, а сейчас вернулся в Киев: "Он сказал: смотрите, мне эта идея не кажется приятной, тема болезненная – я за полное эмбарго, чтобы не было никаких отношений с Россией, но я как украинец понимаю, что Европа не может остановиться, есть сельское хозяйство, построена какая-то инфраструктура, полное эмбарго не могут ввести".