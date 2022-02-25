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В четверг Запад объявил пакет санкций в отношении России, в понедельник на это отреагировали финансовые рынки. Акции российских компаний дорожают в рекордном темпе, российский рубль укрепляется, а украинская гривна падает в цене. Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что можно сделать вывод - санкции не такие жесткие, как надеялись.
Rusijos rubliai
Rusijos rubliai
© Reuters/Scanpix

Экономист в социальной сети Facebook указал, что перемены были видны сегодня утром, как только открылась российская биржа.

"Акции российских компаний дорожают в рекордном темпе. Индекс RTSI увеличился почти на 29%, а по MOEX – на 23% только сегодня. Это рекордное повышение цен на акции. Самым большим был рост в 31%, но это было в 1998 г, но я бы сказал, что этот рост вообще в тройке самых высоких", – сказал он Delfi.

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Маурицас заметил, что можно делать вывод, что надеялись, что санкции Запада будут жестче.

"Часто бывает, что если чего-то ждут, это происходит, акции все равно поднимаются в цене, поскольку после того как это происходит снимается неопределенность, но в данном случае, рост акций очень большой", – сказал он. Экономист заметил, что и российский рубль укрепляется.

"Рубль укрепился, но не очень значительно. Он уже вчера немного укрепился. Сегодня на 2%", – сказал Маурицас. Сейчас за 1 евро можно купить 93.77 рубля.

"Украинская гривна сегодня немного упала в цене, но, думаю, это связано не с санкциями. Думаю, у Украины на фронте все хорошо. В отношении евро гривна ослабела на 3%, вчера – на 1%", – сказал экономист.

Маурицас заметил, что санкции Запада в отношении Украины не были такими жесткими, каких ждали.

"Были разные варианты, говорили об ограничении финансовых операций, о SWIFT, о прекращении полетов и т.п., но сейчас можно сказать, что рынки вздохнули немного спокойнее, хотя по одному дню сложно судить. Но по реакции можно сделать вывод, что санкции были мягче, чем ожидалось. Что будет дальше - неясно, думаю, важнее будет ситуация на поле боя", – считает экономист.

Он иронично оценил нерешительность Запада.

"Мне только интересно, если бы российские танки приблизились не к Киеву, а к предместьям Берлина, то Германия, в обмен на более дешевый газ все равно тормозила бы реальные санкции и снова ограничилась бы невыдачей виз еще нескольким сотням членов российской политической "элиты" (хотя это как бы уже и не актуально, когда приезжают на танке, визу обычно не просят)?", – вопрошал Маурицас.

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