Неожиданная новость: в Вильнюсе обновили салон самолета президента Украины

Компания J&C Aero выиграла конкурс в начале 2022 г. Литовские инженеры подготовили проект обновления салона Airbus A319. После того как разработанные модификации были утверждены Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), команда центра технического обслуживания Magnetic MRO (Таллинский аэропорт) установила оборудование, гарантирующее надежность новых систем и комфорт пассажиров.

Основной вклад литовцев – это полное обновление салона, включая замену тканей на панелях, креслах, замену полового покрытия, ковров. Все работы J&C Aero были проведены на базе компании в Вильнюсе.

"Все всякого сомнения, это был один из самых сложных и амбициозных наших проектов. Мы гордимся нашей командой, тяжелая работа которой и бессонные ночи способствовали безупречно осуществить все требования заказчика. Мы также благодарны государственной компании "Украина" за доверие и нашим партнерам Magnetic MRO за помощь в осуществлении проекта", – сказал глава J&C Aero Лауринас Скукаускас.