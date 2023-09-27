Неожиданная новость: в Вильнюсе обновили салон самолета президента Украины

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Stopkadras

Компания J&C Aero, которая находится рядом с Вильнюсским международным аэропортом, сообщила о том, что полностью обновила салон самолета президента Украины Airbus A319, пишет madeinvilnius.lt.

Компания J&C Aero выиграла конкурс в начале 2022 г. Литовские инженеры подготовили проект обновления салона Airbus A319. После того как разработанные модификации были утверждены Европейским агентством по безопасности полетов (EASA), команда центра технического обслуживания Magnetic MRO (Таллинский аэропорт) установила оборудование, гарантирующее надежность новых систем и комфорт пассажиров.

Основной вклад литовцев – это полное обновление салона, включая замену тканей на панелях, креслах, замену полового покрытия, ковров. Все работы J&C Aero были проведены на базе компании в Вильнюсе.

"Все всякого сомнения, это был один из самых сложных и амбициозных наших проектов. Мы гордимся нашей командой, тяжелая работа которой и бессонные ночи способствовали безупречно осуществить все требования заказчика. Мы также благодарны государственной компании "Украина" за доверие и нашим партнерам Magnetic MRO за помощь в осуществлении проекта", – сказал глава J&C Aero Лауринас Скукаускас.

"Мы рады возможности сотрудничества с нашими партнерами в странах Балтии. Приносим искреннюю благодарность командам J&C Aero и Magnetic MRO за профессионализм и самопожертвование в решении вызовов проекта, качественную работу и успешный результат", – сказал один из представителей авиакомпании "Украина".

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии