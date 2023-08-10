Необычное место ночлега на взморье: железнодорожный вагон у моря

Многие жители Литвы старшего поколения как минимум раз в жизни да ночевали в поезде, а вот для молодого поколения такой опыт – настоящая экзотика.
Палангский кемпинг приглашает провести ночь в купе пассажирского вагона за 17 евро на человека. В эту сумму входит не только спальное место, но и возможность пользоваться общим туалетом и кухней. Есть и души, но за них надо платить дополнительно - 1 евро каждый заход. Всего в вагоне 9 купе, в каждом – по 4 спальных места.
"Летом у нас бывает 4–5 заказов от компаний, арендующих весь вагон. В таком случае мы берем по 50 евро за купе. Компания поселяет в вагоне всех своих работников, иногда их бывает меньше 36. Четверым взрослым в купе бывает тесновато, поэтому обычно останавливаются по двое или двое взрослых и ребенок", – рассказал Delfi администратор кемпинга Дейвидас Биржис.
По словам собеседника, особенно популярный вариант – родители ночуют в палатке, а дети в купе вагона. Это уникальный опыт для многих современных детей.
"Прошлым летом у нас было немало путешественников, которые ездили на машине по всей Европе и останавливались в вагоне. Рекордный срок проживания в нем был 10 дней. Обычно такое место выбирают люди, ищущие приключений", – сказал Биржис, заметив, что и взрослым и детям нравится развлечение в вагоне - можно нажать на ручной тормоз. Главное в этом вагоне – аутентичность, поэтому на спальное место наверх придется забираться по раскладной лестнице.
Биржис сказал, что литовцы стали чаще выбирать для отдыха не стационарное жилье: в палаточной зоне летом полно отдыхающих, растет число людей, приезжающих на своих кемперах. А вот к хостелам литовцы пока равнодушны – идея жить в одной комнате с незнакомыми людьми их не привлекает.