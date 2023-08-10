Необычное место ночлега на взморье: железнодорожный вагон у моря

Многие жители Литвы старшего поколения как минимум раз в жизни да ночевали в поезде, а вот для молодого поколения такой опыт – настоящая экзотика.

Палангский кемпинг приглашает провести ночь в купе пассажирского вагона за 17 евро на человека. В эту сумму входит не только спальное место, но и возможность пользоваться общим туалетом и кухней. Есть и души, но за них надо платить дополнительно - 1 евро каждый заход. Всего в вагоне 9 купе, в каждом – по 4 спальных места.

"Летом у нас бывает 4–5 заказов от компаний, арендующих весь вагон. В таком случае мы берем по 50 евро за купе. Компания поселяет в вагоне всех своих работников, иногда их бывает меньше 36. Четверым взрослым в купе бывает тесновато, поэтому обычно останавливаются по двое или двое взрослых и ребенок", – рассказал Delfi администратор кемпинга Дейвидас Биржис.

По словам собеседника, особенно популярный вариант – родители ночуют в палатке, а дети в купе вагона. Это уникальный опыт для многих современных детей.