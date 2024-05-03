2024.05.03 12:13

Немецкая компания отказалась от планов строительства завода в Литве

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

Сообщалось, что строительная компания Nokera Construction планирует построить завод модулей для жилья в Вильнюсском районе, в Рудамине. Однако сейчас стало известно, что компания остановила проект и расторгла договор об инвестициях с Минэкономики Литвы, сообщает портал Verslo žinios. По данным портала, ЗАО Nokera LT ликвидировано.

"Компания обратилась к нам весной и быстро приняла решение - мы конкурировали с Польшей, Хорватией, но они инвестировали в проект 30 млн евро и планируют создать 300 рабочих мест, из которых половина будет для инженерного персонала с высшим образованием", - сообщал в 2022 году глава агентства "Инвестируй в Литве" Элиюс Чивилис.

"Инвестируй в Литве" сообщало, что на решение о размещении завода в Вильнюсе повлияли стратегическое место, хорошая инфраструктура, мотивированные высококвалифицированные работники.

Компания Nokera использует древесину в строительстве и так стремится стать лидером в строительном сегменте экологичного жилья.

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