Большинство спортивных клубов информируют клиентов о возобновлении членства и возможности посещения с понедельника. Однако некоторые спортивные клубы, по крайней мере, пока не откроют свои двери.

Спортивные клубы Жидрунаса Савицкаса сообщили в Facebook, что не откроются с 26 апреля, потому что пока карантинные послабления правительства, когда одному человеку нужно выделить площадь 20 квадратных метров, не предоставляют возможности заниматься спортом всем заинтересованным клиентам.

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Delfi Ж. Савицкас сказал, что до сих пор не получил поддержки правительства, поэтому сложно обеспечить наличие необходимых средств защиты. Он обеспокоен текущей финансовой ситуацией: если не работаешь - потери меньше, чем потенциальные потери при возобновлении выплаты заработной платы сотрудникам, приходя к более высоким расходам.

Деятельность клубов Савицкаса планируется возобновить с 1 июня - до тех пор действие выкупленных абонементов будет приостановлено и будут активированы только после возобновления деятельности клуба.

Спортивный клуб G7, расположенный в Вильнюсе, на Антакальнисе, пока не откроется. Глава спортивного клуба Томас Любертас поясняет, что необходимо собрать разрозненную команду и оценить настроение на рынке.

Вильнюсский спортивный клуб "Re.Formatas" не открыл свои двери даже после первого карантина - в понедельник этот спортивный клуб также не откроется, подтвердили представители клуба.

Правительство разрешило спортивным клубам возобновить работу с 26 апреля.

Савицкас: мы пока не получали субсидий

Ж. Савицкас говорит, что оценка ситуации будет производиться каждую неделю.

"Основная причина в том, что мы еще не получали никаких субсидий. Потому что для открытия нужны средства: нужно купить дезинфицирующее средство, туалетную бумагу, в конце концов, воду. Вот такие вот финансовые дела. И вторая причина - пока ограничение очень большое, 20 квадратных метров на человека. Самое странное то, что учитывают не только клиента, но и тренера. Наши клиенты в основном занимаются спортом с тренерами, и получается, что одному клиенту нужно 40 кв метров", - сказал Ж. Савицкас.

По его словам, средний спортивный клуб имеет площадь 400 квадратных метров, так что работать пока не выгодно.

"Стоимость членства составляет в среднем - 30 евро. В месяц, может быть, мы получим от спортклуба 3000 евро дохода, а расходы составят 10 тысяч евро. Теперь мы терпим убытки, даже не работая, но меньше, чем мы могли бы испытать во время работы. Ждем минимум 10 квадратных метров на человека. Потому что даже после первого карантина требовалось 10 кв. метров, и тренер не учитывался, и все было нормально", - пояснил он.

Он также обеспокоен тем, что по мере роста числа заболеваний правительство может изменить свое решение - снова закрыть спортивные клубы: "Тогда может случиться так, что когда мы откроемся, мы будем только дразнить клиентов. Когда люди ждут 6 месяцев, можно подождать еще месяц".

Ж. Савицкас говорит, что после первого карантина в спортивных клубах было спокойно, потому что они знали, что сотрудникам, вернувшимся после простоя, будет выплачиваться субсидия за 6 месяцев.

"Это позволило пережить первый карантин с меньшими потерями. И теперь у нас нет плана, что произойдет с сохранением рабочих мест. Есть много вопросов. Во время прошлого карантина мы были одними из первых, кто открылся, и мы были в восторге, но в прошлом году мы прогорели, понесли больше потерь во время работы, чем когда не работали, сейчас мы очень внимательно следим", - сказал Ж. Савицкас.

Он уверяет, что по мере улучшения ситуации будут думать, открываться ли раньше, но если ситуация с пандемией ухудшится, открытие клуба может быть отложено.

"Каждую неделю следим за новостями. Мы - наиболее пострадавший сектор. То, что нам сейчас обещали поддержку, позволит нам выжить с горем пополам, но в тяжелых условиях труда, и пока не ясно, что будет с "паспортом возможностей" - не уменьшит ли это количество потенциальных клиентов, если разрешат посещение только при его наличии. Очень много очень вопросов, их больше, чем ответов", - говорит Ж. Савицкас.

Он сравнил, что деятельность крупных спортивных клубов различна - у них большие залы, мало персонала, поэтому они могут позволить людям тренироваться. Однако сомневались, что меры контроля будут реализованы должным образом.

"Каждый хочет открыться - автоматически активирует абонементы всех клиентов, независимо от того, будут они ходить или нет, банк сразу же снимает деньги. Вопрос в том, найдутся ли желающие пойти. После первого карантина, когда мы открылись, мы думали, что людей будет много, потому что они соскучились по спорту. Но наплыва не было, был полупустой зал. А сотрудникам уже надо платить зарплату, аренду, заканчивается компенсация. Это очень сложно экономически", - отметил Ж. Савицкас.

G7 откроет свои двери позже

Спортивный клуб G7 на Антакальнисе также не откроет свои двери 26 апреля. Глава клуба Томас Любертас кратко прокомментировал это решение.

"Мы планируем открытие, но не 26 апреля. Еще нужно время, чтобы сформировать разрозненный за это время коллектив. Мы хотим видеть, какое будет настроение, какие тенденции будут на рынке. И мы ждем более четких инструкций, то есть разъяснения условий, при которых можно открываться", - пояснил Т. Любертас, глава UAB Sveikos gyvensenos institutas.

Он добавил, что бизнесу еще не до конца ясно, при каких условиях будут открыты сауны, как рассчитывается площадь. Директор заверил, что настроен патриотично, но сожалеет об окончании сезона, поскольку в это время в прошлом году спортивные клубы принимали наибольшее количество посетителей.