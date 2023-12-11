Негативные отзывы о товарах и услугах — когда их могут удалить?

 
На основе пресс-релиза
ru.DELFI.lt
Violeta Mačiulytė
Violeta Mačiulytė
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Социальные сети уже давно стали одним из основных инструментов общения компаний с клиентами и продвижения своих товаров и услуг, а отзывы общественности оказывают большое влияние на решение потенциальных клиента о покупке того или иного товара . Однако, в некоторых случаях для поддержания репутации компании необходимо регулировать поток отзывов и комментариев в Интернете, а это непростая задача.
В связи с этим возникает вопрос: могут ли компании удалять неблагоприятные для них комментарии в социальных сетях? И как ориентироваться в лабиринте репутационных и юридических требований? На эти вопросы отвечает Виолета Мачюлите, юрист TGS Baltic.

По словам специалиста, ответ на эти вопросы тесно связан с тонким балансом между интересами бизнеса и защитой прав потребителей.

Удалить или оставить?

Литовские законы о защите прав потребителей налагают на предприятия обязанность добросовестно вести коммерческую деятельность. Это включает в себя обязанность предоставлять потребителям ясную и прозрачную информацию о своих товарах и услугах, в том числе отзывы и комментарии клиентов в Интернете.

Помимо этого, Закон о запрете недобросовестной коммерческой практики запрещает вводящую в заблуждение коммерческую практику, которая включает в себя манипулирование или цензуру отзывов клиентов в социальных сетях. Другими словами, в этом случае компаниям не следует предпринимать действия, которые могут ввести потребителей в заблуждение или исказить общее впечатление об их товарах и услугах, то есть не следует удалять негативные комментарии в отзывах.

Решение удалить тот или иной комментарий, оставленный посетителями, может также нарушить свободу самовыражения клиентов компании. Это особенно актуально в том случае, если оставленные комментарии носят критический характер, но сами по себе не являются ни клеветническими, ни оскорбительными.

Если правила нарушены — удалить можно

Конечно, все эти требования не означают, что админы должны оставлять все комментарии посетителей. Запрет на удаление негативных комментариев или отзывов не распространяется на случаи, когда они явно нарушают правила и стандарты сообщества социальных медиаплатформ. Руководства платформ всегда четко указывают, какой тип контента считается незаконным и может быть удален.

Например, стандарты сообщества Facebook запрещают комментарии, содержащие ненависть, угрозы, прямые нападки на отдельных людей или группы, а также комментарии, размещенные с фальшивых аккаунтов или подпадающие под категорию "спам". Компании должны следовать этим рекомендациям, чтобы убедиться, что их действия соответствуют правилам конкретной платформы.

Как найти баланс?

Возможность удаления негативных комментариев и отзывов следует рассматривать через призму соразмерности. Удаление негативных комментариев и отзывов должно быть крайней мерой, только если комментарии являются вредными, оскорбительными или нарушают правила. Во многих случаях более правильным шагом может быть прямое и ясное общение с недовольными клиентами, в учетом их проблем и запросов.

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