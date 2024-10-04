Недвижимость в Литве: в этом году цены на жилье выросли на 10,4%

Сравнивая этот период с первым кварталом 2024 года, цены на жилое жилье выросли на 1,8 проц. в зоне евро и на 1,9 проц. в ЕС.

В Литве, сравнивая вторые кварталы 2023 и 2024 годов, цены на жилье выросли на 10,4 проц., а сравнивая первый квартал этого года с последним кварталом прошлого года – на 2,3 проц.

По данным Евростата, в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года цены на жилье упали на 2,2 проц. в еврозоне и на 1,2 проц. в ЕС.