Недвижимость в Литве: в этом году цены на жилье выросли на 10,4%

Сравнивая этот период с первым кварталом 2024 года, цены на жилое жилье выросли на 1,8 проц. в зоне евро и на 1,9 проц. в ЕС.
В Литве, сравнивая вторые кварталы 2023 и 2024 годов, цены на жилье выросли на 10,4 проц., а сравнивая первый квартал этого года с последним кварталом прошлого года – на 2,3 проц.
По данным Евростата, в первом квартале 2024 года по сравнению с первым кварталом 2023 года цены на жилье упали на 2,2 проц. в еврозоне и на 1,2 проц. в ЕС.
Сравнивая цены на жилье во вторых кварталах 2024 и 2023 годов, они выросли в 20 странах-членах ЕС и упали в 6. Больше всего цены на жилье выросли в Польше – 17,7 проц., Болгарии – 15,1 проц. и Литве – 10,4 проц. Цены упали в Люксембурге – 8,3 проц., в Финляндии –4,8 проц. и во Франции – 4,6 проц.
По данным Евростата, сравнивая цены на жилье в первом и втором кварталах 2024 года, они выросли в 23 странах-членах, остались прежними в Венгрии и снизились в 3 странах. Наибольшее квартальное падение зафиксировано во Франции и Бельгии – по 0,2 проц. При этом за квартал цены выросли в Хорватии – на 4,3 проц., в Португалии – на 3,9 проц. и в Испании – на 3,6 проц.