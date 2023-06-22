Недорогие продукты подешевели: как менялись цены в течение месяца

Как указывается в сообщении, средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы, по сравнению с маем 2023 г., подешевела на 2,63 евро (3,4 проц.), и была на 5,18 евро (7,4 проц.) дороже, чем в июне прошлого года.
Торговая сеть "Maxima" повысила стоимость корзины на 5,59 евро и занимает первое место, магазин "e-Rimi" снизил цены на 3,49 евро и поднялся на второе место. Сеть "Rimi" снизила цены на 2,89 евро и поднялась на третье место. "Norfa" снизила стоимость корзины на 7,37 евро и поднялась на четвертое место. "Lidl" повысил стоимость корзины на 8,55 евро и опустился на пятое место. "Barbora" снизила цены на 4,17 евро и опустилась на шестое место, сеть "Iki" снизила стоимость корзины на 3,96 евро и остается на седьмом месте. "Last Mile" (интернет-магазин "Iki") снизил цены на 13,29 евро и остается на восьмом месте. Разница между самой дешевой корзиной ("Maxima") и самой дорогой "Last Mile" (интернет-магазин "Iki") составляет 13,21 евро (19,4 проц.), в прошлом месяце эта разница составляла 32,40 евро (51,8 проц.).
Анализ стоимости средней корзины популярных и хорошо известных продуктов, проведенный в июне 2023 г. Pricer.lt, показал, что, по сравнению с маем 2023 г., цены снизились на 0,72 евро (1,2 проц.). В июне 2023 г. стоимость средней корзины хорошо известных продуктов была на 5,46 евро (9,9 проц.) выше, чем в июне 2022 г.
Сеть "Rimi" снизила цены на 1,44 евро и заняла первое место в рейтинге. Магазин "e-Rimi" снизил цены на 1,15 евро и занимает второе место. "Norfa" снизила стоимость корзины на 3,05 евро и поднялась на третье место. "Last Mile" (интернет-магазин "Iki") снизил цены на 6,60 евро и поднялся на четвертое место. Сеть "Iki" повысила стоимость корзины на 0,50 евро и опустилась на четвертое место. Торговая сеть "Maxima" повысила цены на 4,36 евро, а "Barbora" – на 2,36 евро, они делят пятое и шестое места. Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной – 2,6 евро (4,4 проц.).
Из цен на 52 продукта, отслеживаемых Pricer.lt, подорожали 37 и подешевели 15. Всего из 52 товаров значительно подорожали (на 10 проц. и более) 25 товаров. Больше всего подорожали сахар, вареная колбаса, батон, чай "Lipton", свиной фарш.
Подешевели 9 товаров, значительно (на 10 проц. и более) – 4: самые дешевые макароны, сливочное масло "Dvaro", самый дешевый йогурт и подсолнечное масло.
Цена на свинину увеличивается на 27,5 проц. по сравнению с прошлым годом. Цены на курицу на 5 проц. выше, чем в прошлом году