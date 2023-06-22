Недорогие продукты подешевели: как менялись цены в течение месяца

Анализ стоимости средней корзины популярных и хорошо известных продуктов, проведенный в июне 2023 г. Pricer.lt, показал, что, по сравнению с маем 2023 г., цены снизились на 0,72 евро (1,2 проц.). В июне 2023 г. стоимость средней корзины хорошо известных продуктов была на 5,46 евро (9,9 проц.) выше, чем в июне 2022 г.

Сеть "Rimi" снизила цены на 1,44 евро и заняла первое место в рейтинге. Магазин "e-Rimi" снизил цены на 1,15 евро и занимает второе место. "Norfa" снизила стоимость корзины на 3,05 евро и поднялась на третье место. "Last Mile" (интернет-магазин "Iki") снизил цены на 6,60 евро и поднялся на четвертое место. Сеть "Iki" повысила стоимость корзины на 0,50 евро и опустилась на четвертое место. Торговая сеть "Maxima" повысила цены на 4,36 евро, а "Barbora" – на 2,36 евро, они делят пятое и шестое места. Разница между самой дешевой и самой дорогой корзиной – 2,6 евро (4,4 проц.).