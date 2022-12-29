Недоблокировали. Европейские чиновники никак не найдут деньги российского Центробанка

Delfi пытается разобраться, какой объем финансовых средств из валютных резервов Центробанка России заблокировали европейские страны.

30 ноября Президент Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заявила, очевидно, имея в виду страны Европейского Союза: "мы заблокировали 300 млрд евро резервов Центрального банка России (ЦБР) и 19 млрд евро, принадлежащих российским олигархам". В тот же день был опубликован доклад заместителя директора Центра геоэкономики Atlantic Council Чарльза Личфилда, в котором тот поставил заявления европейских и американских политиков о блокировке $300 миллиардов золотовалютных резервов ЦБР под сомнение.

По словам Личфилда, американские и иностранные чиновники в личных беседах сообщили ему, что реальный объем "известных, идентифицированных активов" российского ЦБ составляет менее трети от этой суммы, а для обнаружения остального ведется "напряженная работа". Согласно опубликованным данным, в Европе эта работа далека от завершения, а сумма заблокированных активов может быть куда меньше суммы, упоминаемой фон дер Ляйен. Позже Личфилд заявил в интервью издателю Хансу Х. Луйку*, что по его данным, вместо объявленных $300 млрд власти западных стран смогли заблокировать всего лишь "$80-100 млрд".

Ищут, не могут найти

Напомним, 28 февраля Минфин США и Совет Европейского Союза запретили своим банкам совершать операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБР, Минфина и Фонда национального благосостояния РФ. Следом под несколько волн санкций попали также и несколько тысяч российских компаний, бизнесменов и чиновников, включая самого Владимира Путина. Все их активы, недвижимость и другое имущество (яхты и самолеты) так же было заморожено. С самого начала войны европейские и американские политики высказывали предложение, что российские валютные резервы должны быть конфискованы и использованы для компенсации Украине за ущерб, нанесенный Россией в ходе полномасштабного вторжения. Однако, изъятие принадлежащих частным лицам активов и имущества представляет гораздо более серьезную проблему, чем финансовых средств, принадлежащих государству-агрессору.

Для розыска и блокировки российских активов, 17 марта Европейская комиссия "для координации усилий по введению санкций против российсский и белорусских олигархов" создала рабочую группу "Заморозить и изъять" (Freeze and Seize Task Force). В нее вошли представители Европейской комиссии, Европола, Евроюста и государств-членов ЕС).

В тот же день правительства стран “Большой семерки”, Минфин, Минюст, Министерства внутренних дел и торговли США и Еврокомиссия образовали еще одну рабочую группу под названием “Российские элиты, посредники и олигархи” (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs Task Force, REPO). Членами этой группы стали представители Еврокомисии, министры юстиции и финансов Франции, Германии, Италии, Канады, Австралии, Японии, Великобритании и США.

29 июня REPO отчиталась, что за 100 дней работы "заблокировала или заморозила" более $30 млрд активов, принадлежащих россиянам, а также “обездвижила” активов Российского ЦБ стоимостью в $300 млрд. Однако никакой более подробной информации более REPO не публиковала. Отметим, что в июле еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс жаловался, что страны ЕС неохотно блокируют российские активы, по его словам, лишь 6 из 27 государств заняты этим активно.

А сколько там было?

Все оценки объемов российских золотовалютных резервов с первых дней войны основывались на официальных данных российского ЦБ, опубликованных в январе 2022 года. С тех пор ЦБР убрал их со своего сайта.

Общий объем российских золотовалютных резервов на 18 февраля 2022 года, по данным Financial Times, составлял $630,207 млрд. Из них собственно валютные резервы (находящиеся в ликвидных иностранных валютах) составляли $463,231 млрд. Большую часть этой суммы ($311,272 млрд) составляли ценные бумаги, собственно валюта - $151,959 млрд. Большая часть этой суммы ($94,661 млрд) находилась на счетах в иностранных центральных банках, Международном валютном фонде (МВФ) и в Банке международных расчётов, $57,297 млрд - в частных иностранных банках, $5,235 млрд - в резервной позиции в МВФ, еще $24 млрд хранились в МВФ в качестве “Специальных прав заимствования” - особого финансового инструмента для межгосударственных расчетов. Еще около $5,4 млрд ЦБР держал в “обратных РЕПО” - сделках с ценными бумагами с с обязательством их обратной продажи. Физически контролировать ЦБР мог только золото, хранящееся в Москве, стоимость которого составляла $132,256 млрд.

Мировой банк оценивал объемы российских золотовалютных запасов на конец 2021 года даже несколько выше - в $632,24 млрд. А все резервы за вычетом стоимости золотых слитков - в $497,55 млрд.

Самые последние данные о том, в каких валютах номинированы иностранные резервы ЦБР относятся к июню 2021 года, когда объем золотовалютных резервов составлял около 592 млрд €. Они так же были опубликованы на сайте российского ЦБ в начале 2022 года и более недоступны (копия имеется в редакции). Согласно этой публикации, на июнь 2021 года 32,2% золотовалютных резервов России были номинированы в евро, 16,4% - в долларах, 6,5% - в британских фунтах и 10% - в других валютах. Более трети резервов хранились в золотых слитках (21,7%) и китайских юанях (13,1%). Географически, 23,7% резервов хранились в Европе - во Франции, Германии и Австрии, 7,1% - в США, 14,2% - Китае, 12,3% - в Японии, 4,1% в Великобритании и 2,2% - в Канаде. Еще 8,4% хранились в “других странах” без их указания. В сумме, в странах Большой семерки и ЕС, даже без учета “других стран”, ЦБР хранил около половины своих золотовалютных резервов (49,4%) то есть как раз около $300 млрд. Из них в Европейских странах, по его собственным данным, хранилось около половины от этой суммы.

Циферки не сходятся

18 ноября, за несколько недель до заявления госпожи Фон Дер Ляйен POlTICO.PRO, корпоративное платное приложение к международному журналу POLITICO, опубликовало внутренний документ Еврокомиссии, якобы полученный его корреспондентом Якобом Ханке Вела. Delfi удалось получить его копию. В 37-страничном документе, датированном 11 ноября и озаглавленном Ukraine work strands Overview (Обзор направлений работы по Украине) перечисляются все виды помощи Украине со стороны ЕС. Подчеркивается, что “Обзор” не является исчерпывающим (non-exhaustive). Авторство документа, и круг ведомств, по которым он распространялся, не указывается.

На 29 странице документа, в частности, говорится, что на начало ноября страны ЕС заморозили “российских активов” без указания владельца на 67,68 млрд €, большая часть из них - в Бельгии (46,941 млрд €). Еще 33,8 млрд € из активов ЦБР также были заблокированы, но “в настоящее время оцениваются”. “Обзор” прямо запрещает упоминать эту цифру. В нем также цитируется заявление REPO c указанием суммы “обездвиженных” активов ЦБР объемом в $300 млрд без указания стран и объемов заблокированных ими средств, что с учетом курсовой разницы.

Delfi попытались выяснить, каков реальный объем резервов ЦБР, заблокированных странами ЕС. На запрос редакции ответила пресс-секретарь Союза Финансовой стабильности, финансовых сервисов и рынков капитала Айкатерини Апостола. По ее словам, общий объем “замороженных” средств составил всего около 20 млрд €. Комментировать публикацию Politico.Pro госпожа Апостола отказалась и порекомендовала обратиться к национальным властям Бельгии за подробностями о заблокированных там российских резервах.

Ранее, попытку выяснить точный объем средств российского ЦБ, замороженных и заблокированных в странах ЕС предпринял депутат Европарламента, заместитель председателя Комитета по иностранным делам Урмас Пает. Он рассказал Delfi, что еще 5 декабря направил в Еврокомиссию запрос, однако ответа так и не получил. Господин Пает полагает, что теперь из-за рождественских праздников сможет получить информацию не ранее середины января.

Бывший первый зампред правления ЦБР, заместитель министра финансов России, оппозиционный российский экономист Сергей Алексашенко считает, что заявления ЦБ о размерах его золотовалютных резервов соответствовали действительности: «По данным Банка России на 1 января у него было порядка $320 млрд в евро, долларах и фунтах стерлингов. Если предположить, что европейские, американские и английские власти заморозили практически все эти средства, то цифра в $300 млрд примерно соответствует действительности. Понимая, как строится управление валютными резервами, я думаю, что количество денег на счетах в других банках у российского ЦБ было не очень большим, в этом смысла нет. Основное - это финансовые инструменты, которые они покупали - депозиты, операции REPO, ценные бумаги».

Сергей Алексашенко сомневается, что российский ЦБ мог вывести какие-либо активы с момента начала войны до объявления санкций против него: “Как правило, если вы продаете ценные бумаги, расчеты производятся только через два дня (с начала полномасштабного вторжения 24 февраля по 28 февраля, когда были наложены санкции, было только два рабочих дня, 26 и 27 февраля были выходными - прим. Delfi). Кроме того, подавляющее большинство платежей в долларах проводятся через счета в американских банках, а платежей в евро – через банки Еврозоны. Теоретически можно было бы построить финансовую цепочку между Арабскими Эмиратами, Индией, Сингапуром, но это будет очень сложно, и быстро провести деньги не получится. Поэтому даже если ЦБ что-то и продал, я сильно сомневаюсь, что они успели вывести значительные объемы - таких возможностей было не очень много”.

Господин Алексашенко сомневается и в том, что ЦБР могу управлять своими активами через компании-посредники или “прокладки”, о которых никому бы не было известно: “Теоретически это возможно, но у Банка России есть критерии контрагентов, с которыми он может вести операции. Если он передает свои резервы какой-то компании, то он принимает на себя ее риски. Если это компания с финансовым рейтингом AA (одним из наиболее высоких - прим. Delfi), то назвать ее “прокладкой” было бы сложно. Мне представляется крайне маловероятным, чтобы ЦБ размещал свои резервы в компаниях с низким рейтингом или вообще без рейтинга”.

Экономист готов предположить, что ЦБ, когда его счета, счета Сбербанка, ВТБ были заморожены, мог бы организовать “кольцо внутренних расчетов в России, используя корреспондентские счета банков, которые не попали под санкции”: “Но сохранить там большое количество денег достаточно сложно, а еще сложнее их куда-то направить. Центральному банку не нужно сейчас тратить валютные резервы, поэтому даже если он $10 млрд или $20 млрд запарковал в Газпромбанке, они там лежат без движения и понять, чьи они и кому они принадлежат - невозможно. После введения валютных ограничений, для российского ЦБ вообще не важно сколько у него резервов заморожено на Западе. Он теперь может жить вообще без резервов”.

"Американские и европейские власти не обязаны вам говорить у кого, сколько и где они заморозили российских активов. Публикации Atlantic Council с количественными оценками и прогнозами экономики России вызывают у меня большие сомнения с точки зрения их адекватности понимания ситуации. Я их очень много раз «ловил» на непонимании смысла экономической статистики", - говорит эксперт.

Старший исследователь Немецкого фонда Маршалла, старший научный сотрудник Института международной экономики Петерсона в Вашингтоне Якоб Киркегаард говорит, что цифра с $300 млрд, которой оперируют западные чиновники, взята из данных российского ЦБ: "Эта сумма, однако, не должна приниматься на веру. Нельзя исключать возможность, того, что российские банкиры искусственно раздували объемы валютных резервов до войны, чтобы улучшить в глазах Путина свою эффективность. Когда западные политики повторяют эту сумму и говорят, что все доступные российские резервы заморожены или заблокированы, они таким образом демонстрируют миру и в особенности Китаю, что санкции, наложенные на Россию действительно работают".

Якоб Киркегаард предупреждает, что если объем заблокированных средств в реальности окажется меньше этих $300 млрд, западным политикам придется объясняться не только со своими парламентами и народами, но и с украинцами, которым эти деньги были уже обещаны в Он уверен, что этот вопрос должен быть прояснен, как можно скорее: “Необходимо верифицировать что российские резервы действительно были заморожены - власти западных стран должны определить местонахождение этих денег”.