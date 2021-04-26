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После того, как правительство Литвы разрешило кинотеатрам открыться, одни из них готовятся принять первых зрителей и уже начали продавать билеты, а другие смотрят на ситуацию с осторожность и не спешат пока возобновлять деятельность.
Kino teatras „Multikino“
Kino teatras „Multikino“
© Organizatorių archyvas

Руководитель литовской сети Forum Cinemas Гинтарас Плитникас сообщил, что открытие кинотеатров откладывается по нескольким причинам.

"Мы не такие быстрые – при открытии есть много дел, начиная с того, что нужно проветрить помещения, включить отопление залов и аппаратуру, убедиться, что все работает. С другой стороны – мы ведь берем фильмы не из интернета. Нужно раскрутить колесо с распространителями, посмотреть, что осталось, где права могут быть предоставлены кинотеатрам, что вышло", – сказал BNS Г. Плитникас.

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Forum Cinemas начала продажу билетов лишь в пятницу, а первые сеансы планируются 30 апреля.

Между тем, кинотеатр Multikino, действующий в Вильнюсском торговом центре Ozas, не спешит открываться. Его руководитель по маркетингу Раймундас Билинскас сказал, что, хотя решение открыться принято, конкретная дата пока не ясна, поэтому и билеты еще не продают.

"У нас пока нет конкретной даты открытия. Надеемся успеть открыться со всеми кинотеатрами в следующие выходные, 30 апреля, однако у нас есть различные организационные вопросы, и что связано с информационными технологиями. Возможно, мы немного запоздаем со своим открытием", – сказал BNS Р. Билинскас.

По его словам, установленные правительством условия, которые строго ограничивают количество людей в залах, и не позволяют торговать едой и напитками, достаточно болезненные для бизнеса.

Согласно решению правительства, в кинозале должно быть не более 150 зрителей, они не смогут занимать более 30% мест.

Данные департамента статистки свидетельствуют о том, что уже в прошлом году, когда кинотеатры закрывались на более короткий период, их доходы сократились наполовину.

В прошлом году выручка от проданных билетов на фильмы составила 8,6 млн евро – на 13 млн евро меньше, чем в 2019 году. По данным Департамента статистики, в прошлом году в кинотеатрах был 1,6 млн зрителей, в 2019 году их было 4 миллиона.

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