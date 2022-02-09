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Временное снижение ставок НДС на некоторые товары сделало поездки за покупками в Польшу , еще более выгодными не только для литовцев, но и для чехов и немцев, живущих в приграничной зоне с Польшей, сообщает Польское радио.
Kainos Lenkijoje
Kainos Lenkijoje
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

В Польше с 1 февраля снижен НДС на топливо и продовольственные товары. Это стало возможным благодаря правительственной программе, направленной на борьбу с инфляцией – второй "Антиинфляционный щит". НДС на топливо снизился с 23% до 8%, а на базовые продукты питания и до 0%.

Чешские СМИ сообщают о большом интересе к продуктовым закупкам и заправке топлива на польской стороне.

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"Чехи штурмуют польские магазины", – пишет на первой полосе газета Mladá fronta Dnes. По сравнению с ценами в Чехии некоторые продукты в Польше дешевле на треть. "Нашествие" чехов напоминает журналистам ситуацию 90-х годов прошлого столетия, когда в приграничные местности людей за покпками привозили целые автобусы».

Газета цитирует также покупателей, которые стоят в длинных очередях в кассы в супермаркетах в польских городах Цешин и Кудава-Здруй. Жители приграничных с Польшей местностей подчеркивают, что покупки в Польше не являются для них чем-то новым и что сейчас шоппинговые выезды в Польшу стали еще более выгодными.

В свою очередь, Чешское телевидение на прошлых выходных показало очереди на заправочных станциях, расположенных недалеко от польско-чешской границы. Литр бензина в Польше дешевле, нежели в Чехии на 8 крон, то есть на 1,5 злотых или 33 евроцента.

Заправлять автомобили едут в Польшу также и немцы. Заправка 50-литрового бака на польской АЗС на 25 евро дешевле, чем в Германии. "Топливный" туризм в Польшу может увеличиться, – пишет немецкая газета Bild. Сложившаяся ситуация сильно бьет по заправочным станциям в Германии, которые должны опасаться за свое существование. На данный момент АЗС на границе ФРГ с РП лишились 70% клиентов.

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