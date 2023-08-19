Не только киоски Lietuvos spauda: в Вильнюсе сокращается число магазинов Narvesen

Месяц назад Retain Convenience Lithuania закрыла 21 киоск Lietuvos spaudа. Такое решение объяснялось тем, что муниципалитет перестал сдавать в аренду некоторые места, где стояли эти киоски. Компания также сказала, что меняются привычки жителей – им не нужны торговые места, в которых можно купить разные мелочи и прессу.

"Весной мы начали осуществление новой концепции. Мы предоставили клиентам возможность самим приготовить экологический кофе Caffeine, добавить в него разные добавки. Все это можно сделать в мини-магазинах Narvesen", – сказала Delfi пресс-секретарь Retain Convenience Lithuania Лина Каминскайте.

Однако сделать кофе получится не во всех магазинах Narvesen, поскольку часть их закрыли.

"Некоторые магазины Narvesen закрывают по той же причине, по которым были закрыты киоски Lietuvos spaudа – муниципалитет не сдает в аренду некоторые места, где стояли эти магазины или в конкурсе победили другие арендаторы", – указала в ответе Delfi компания Retain Convenience Lithuania.