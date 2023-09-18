Не стоит надеяться на снижение цен на недвижимость: такая вероятность невелика

Статулявичюс сказал: "Если вернуться к требованию 100% завершения объекта, то мы были в числе тех, кто критиковал это предложение, но я скажу почему, в чем это подорожание. Мы не акцентировали, что подорожание появляется из-за ценности денег, это касается того, как долго застройщик работает над объектом до полного завершения. Проблема - наша бюрократия. Если бы мы знали, что быстро пройдем все процессы, вернем вложенные деньги, ведь проекты развивают на кредиты. Бизнес берет в долг под те же высокие проценты, что и жители. Если бы мы все это правильно поняли и не принимали поспешных решений, то не надо было бы говорить о потенциальном росте цен".