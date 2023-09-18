Не стоит надеяться на снижение цен на недвижимость: такая вероятность невелика

О том, что ждет желающих купить жилье, в передаче на Delfi рассказал глава Литовской ассоциации развития недвижимости Миндаугас Статулявичюс и президент Литовской ассоциации строителей Далюс Гедвилас.
По словам Статулявичюса, снижение цен мог бы обусловить лишь один нерадостный фактор.
"Мы говорим между собой о том, что, наверное, есть единственный фактор, который привел бы к снижению цен - это снижение зарплат", – сказал он, заметив, что сейчас нет повода говорить о снижении цен.
В 2024 году в Литве должно вступить в силу новое требование о 100% завершении объекта. Гедвилас рассказал, как это скажется на ценах.
"Наверное, надо говорить правду о том, что значит продажа квартир с полной отделкой. Почему сейчас частичная отделка дешевле? Потому что покупатель все сам оборудует, наняв нелегального мастера. Наверное, в этом есть доля правды. (...) А думаю, в результате жилье подорожает, хотя есть и хорошие примеры", – сказал он.
Гедвилас не считает, что подорожание жилья с полной отделкой - это зло.
"Это хорошо, компания заплатит налоги, люди будут застрахованы, у ниц будет социальное страхование, другие гарантии. Надо смотреть, что сделать, чтобы для молодого человека жилье не стало неподъемной ношей", – сказал он.
Статулявичюс сказал: "Если вернуться к требованию 100% завершения объекта, то мы были в числе тех, кто критиковал это предложение, но я скажу почему, в чем это подорожание. Мы не акцентировали, что подорожание появляется из-за ценности денег, это касается того, как долго застройщик работает над объектом до полного завершения. Проблема - наша бюрократия. Если бы мы знали, что быстро пройдем все процессы, вернем вложенные деньги, ведь проекты развивают на кредиты. Бизнес берет в долг под те же высокие проценты, что и жители. Если бы мы все это правильно поняли и не принимали поспешных решений, то не надо было бы говорить о потенциальном росте цен".
Он заметил, что не всегда плохо, что человек может сам сделать ремонт в квартире.
"Люди нанимают, есть компании, предоставляющие профессиональные услуги, ответственно работают, платят все налоги, нет тех фениксов, которые обанкротятся, а потом возрождаются. Эта бюрократия, связанная со сдачей объекта на 100%, долгий процесс приведения документов в порядок – это создает предпосылки для роста цен", – сказал Статулявичюс.