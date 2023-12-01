Назначен новый гендиректор LTG Infra (группа компаний "Литовские железные дороги")

"(...) У Витиса большой опыт в управлении и реализации международных проектов, поэтому верю, что его профессионализм и накопленные знания будут в значительной степени способствовать беспрепятственной реализации проектов железнодорожной инфраструктуры", – говорит председатель правления LTG Infra Гедиминас Алмантас.

LTG Infra в настоящее время активно реализует, пожалуй, крупнейшие проекты железнодорожной инфраструктуры в истории, поэтому я очень ценю возможность стать частью этих значительных изменений. Примкнув к команде LTG Infra, большое внимание буду уделять как реализации стратегических проектов, так и совершенствованию текущих процессов, а также повышению операционной эффективности и доходов, не связанных с регулируемыми услугами", — говорит генеральный директор компании LTG Infra В. Жалимас.