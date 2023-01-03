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В декабре, по сравнению с ноябрем 2022 года, средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах страны подорожала на 1,77 евро (2,4 проц.) и, согласно анализу портала мониторинга цен pricer.lt, была на 20,24 евро (на 36,4 проц.) дороже, чем в первый месяц зимы 2021 г.
Apsipirkimas
Apsipirkimas
© Shutterstock

Торговая сеть "Maxima" увеличила стоимость корзины на 4,72 евро и остается на первом месте. На втором месте – "Lidl" (корзина подорожала на 1,29 евро), на третьем – "Norfa" (подорожала на 2,53 евро). Интернет-магазин "Barbora" снизил стоимость на 0,46 евро и поднялся на четвертое место. На пятое место, повысив стоимость корзины на 2,77 евро, опустилась торговая сеть "Rimi", на шестом месте – "Iki" (подорожала на 2,62 евро). "e-Rimi" оказался на седьмом месте (подешевела на 0,26 евро), на восьмом – "Last Mile" (подорожала на 0,97 евро).

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По данным pricer.lt, разница между самой дешевой ("Maxima") и самой дорогой ("Last Mile") корзинами составляет 15,84 евро (24,7 проц.).

Из 52 отслеживаемых pricer.lt товаров подорожали 50, цены снизились на 2 товара. В декабре больше всего подорожали бананы, яйца, самый дешевый ферментированный сыр, морская щука, колбаса, сахар, самая дешевая сметана, томатный сок, макароны. Подешевели только рис и самый дешевый чай.

Цены фиксировались 22 декабря в литовских торговых центрах "Maxima", "Iki", "Norfa", "Rimi", "Lidl" и интернет-магазинах "Barbora", "e-Rimi.lt" и "Last Mile".

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