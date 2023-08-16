"Наша Нива": руководители белорусских ИТ-компаний задумываются о релокации из Литвы

"Мы сначала релоцировали офис из Минска в Вильнюс на фоне репрессий против своих сотрудников, а теперь вывозим их из Вильнюса. Для принятия этого решения нам стало достаточно только того, что литовцы вновь завели публичную дискуссию об ограничении белорусов в правах. Ждать этого мы не будем и через два месяца ни одного сотрудника в Литве не останется, мы переезжаем в Польшу», — сказал «Нашей Ниве» руководитель знаменитой в Беларуси финансовой ИТ-компании. В этой компании решение приняли «сверху».
Так решения принимаются не везде, но тренды совпадают.
"У нас нет такой диктатуры в компании, что вот здесь мы вас погрузили, а здесь выгрузили — работайте"
"Реальность такова, что Литву выбирали наши сотрудники сами на фоне выбора возможности переехать в Польшу, Германию, Грузию и Кипр. Большинство сотрудников выбрало Литву по тем причинам, что она близко к дому, понятная культура, привычный климат, сочувствие к белорусской трагедии и так далее.
Но сейчас мы наблюдаем, что люди просят перевода из Литвы.
В основной массе в Польшу, потому что на фоне ухудшения отношения к белорусам (как минимум, на уровне риторики) люди не понимают, как планировать будущее в стране, откуда тебя могут выгнать, когда, казалось, ты уже наладил быт. Многих просто некуда депортировать: дома они под угрозой преследования за активное финансовое и физическое участие в протестах", — сказали менеджеры другой знаменитой белорусской ИТ-компании.
«Масса людей, действительно, релоцируется из Литвы», — добавил менеджер среднего звена в ИТ-сфере, который уже перебрался из Вильнюса во Вроцлав.
«Вопиющая просто аргументация у литовских властей: Лукашенко для нас угроза, а потому мы будем отвечать ему через поражение в правах белорусов, которые оказались в Литве ровно потому, что не поддерживают абсолютно все то, что он делает. Это по-человечески обидное, недопустимое отношение.
У нас маленький офис в Литве, но люди спрашивают, какое будущее им обещает компания, которая перевезла их в Литву — до какого предела мы можем здесь налаживать жизнь? А кредиты можем брать? А если нам запретят покупать недвижимость, что тогда будет?» — высказал свое мнение бизнесмен, находящийся в процессе перевоза основной части своего ИТ-бизнеса в ЕС.
Сотрудник другой ИТ-компании выразил надежду, что призывы отдельных политиков ограничить права белорусов не пойдут дальше риторики.
«Мы надеемся, такого не произойдет. Пока что считаем резкую риторику некоторых политиков в первую очередь работой на свой политический капитал», — сказали в офисе большой ИТ-компании, которая перебралась в Литву в 2020-м.
«Забавно будет, если придется переезжать. Мы уже набрали столько литовцев на работу, что придется забирать в Польшу и их», — сказал менеджер компании, в которой в Литве более тысячи сотрудников.