"Наша Нива": руководители белорусских ИТ-компаний задумываются о релокации из Литвы

"Мы сначала релоцировали офис из Минска в Вильнюс на фоне репрессий против своих сотрудников, а теперь вывозим их из Вильнюса. Для принятия этого решения нам стало достаточно только того, что литовцы вновь завели публичную дискуссию об ограничении белорусов в правах. Ждать этого мы не будем и через два месяца ни одного сотрудника в Литве не останется, мы переезжаем в Польшу», — сказал «Нашей Ниве» руководитель знаменитой в Беларуси финансовой ИТ-компании. В этой компании решение приняли «сверху».

Так решения принимаются не везде, но тренды совпадают.

"У нас нет такой диктатуры в компании, что вот здесь мы вас погрузили, а здесь выгрузили — работайте"

"Реальность такова, что Литву выбирали наши сотрудники сами на фоне выбора возможности переехать в Польшу, Германию, Грузию и Кипр. Большинство сотрудников выбрало Литву по тем причинам, что она близко к дому, понятная культура, привычный климат, сочувствие к белорусской трагедии и так далее.