Налоговая справедливость. Евросоюз решил уравнять налоговые ставки

Государства-члены ЕС должны будут внедрить его в свои национальные законы до конца 2023 года, а налогоплательщики - начать применять с 2024 года.
Реформа, против которой выступили Ирландия, Венгрия, Эстония и Польша, является важным шагом к ограничению своеобразного соревнования, в котором страны постепенно снижают ПНП для привлечения международных компаний, сообщает Euronews.
В настоящее время ставки ПНП ниже 15% в четырех странах-членах ЕС - Венгрии (9%), Болгарии (10%), Ирландии (12,5%) и на Кипре (12,5%), в то время как в других странах, например, Эстонии, действуют скидки, которые при определенных условиях могут опустить ставку ниже 15%.
"Введение минимального ПНП нейтрализует эти налоговые преимущества, странам придется серьезно перестроить свою налоговую политику и принять другие меры, необходимые для поддержания инвестиционной привлекательности, чтобы сохранить текущую конкурентоспособность. Вероятно, более популярными станут и другие льготы, такие как временные налоговые льготы на рабочую силу, денежные гранты и субсидии", - говорит партнер компании EYLatvija Илона Бутане.
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