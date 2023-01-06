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Европейский союз (ЕС) сделал шаг к тому, что он называет "налоговой справедливостью". После более чем года политических споров и угроз наложить вето в декабре прошлого года 27 стран-членов ЕС решили поддержать соглашение об установлении минимальной ставки подоходного налога с предприятий (ПНП) в размере 15% для всех крупных компаний, пишет со ссылкой на газету Diena агентство LETA.
Налоговая справедливость. Евросоюз решил уравнять налоговые ставки
© Reuters / Scanpix

Государства-члены ЕС должны будут внедрить его в свои национальные законы до конца 2023 года, а налогоплательщики - начать применять с 2024 года.

Реформа, против которой выступили Ирландия, Венгрия, Эстония и Польша, является важным шагом к ограничению своеобразного соревнования, в котором страны постепенно снижают ПНП для привлечения международных компаний, сообщает Euronews.

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В настоящее время ставки ПНП ниже 15% в четырех странах-членах ЕС - Венгрии (9%), Болгарии (10%), Ирландии (12,5%) и на Кипре (12,5%), в то время как в других странах, например, Эстонии, действуют скидки, которые при определенных условиях могут опустить ставку ниже 15%.

"Введение минимального ПНП нейтрализует эти налоговые преимущества, странам придется серьезно перестроить свою налоговую политику и принять другие меры, необходимые для поддержания инвестиционной привлекательности, чтобы сохранить текущую конкурентоспособность. Вероятно, более популярными станут и другие льготы, такие как временные налоговые льготы на рабочую силу, денежные гранты и субсидии", - говорит партнер компании EYLatvija Илона Бутане.

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