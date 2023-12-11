Налоговая сообщает, что уже можно приобрести бизнес-удостоверения для следующего года

"В этом году почти 98 000 человек приобрели бизнес-лицензии хотя бы на один день. Это сравнимо с цифрами двух предыдущих годов: 92 000 в 2022 году и 84 000 в 2021 году. Самые популярные виды деятельности, на которые можно получить лицензию, в этом году остались неизменными", — говорит заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Литвы Мартинас Эндрияйтис, добавляя, что самыми популярными видами деятельности являются сдача в аренду жилых помещений, парикмахерские, косметические кабинеты и салоны, а также специальные строительные работы. В этом году лицензии на ведение бизнеса получили более 29 000 жителей Вильнюса, почти 11 600 жителей Каунаса и 7 900 жителей Клайпеды.