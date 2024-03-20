Налоговая инспекция: суммы доходов в натуральной форме выросли до 272 млн евро

"Наблюдая за тенденциями роста декларируемых доходов в натуральной форме в последние годы, можно предположить, что сознательность бизнеса в этой области действительно растет. Они не только чаще выделяют в своей детальности созданные работникам дополнительные выгоды, но и выявляют случаи удовлетворения личных нужд за счет средств предприятия: декларируют их и уплачивают соответственно рассчитанные налоги", – цитируется в пресс-релизе директор юридического отдела ГНИ Раса Вирвилене.

Р. Вирвилене отмечает, что с доходов в натуральной форме дополнительно уплачиваются и взносы в Содру, составляющие практически аналогичную сумму, подлежащую уплате в ГНИ.

До сих пор счет-фактура по налогу на добавленную стоимость (НДС) за топливо, потребленное на личные нужды, выставлялся за каждый месяц. После того как ГНИ инициировала изменения, появится возможность выставлять один общий счет-фактуру по НДС за весь год, говорится в пресс-релизе.