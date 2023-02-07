Налоговая инспекция напоминает: остается неделя для уплаты налога на коммерческую недвижимость

По данным ГНИ, за 2022 г. 12 тыс. компаний и 4 тыс. жителей уже задекларировали 40,5 млн. евро налога на коммерческую НД. По предварительным данным ГНИ, еще у 44 тыс. владельцев НД на это осталась ровно неделя.

"Никаких нововведений в процессе декларирования коммерческой недвижимости нет, и в этом году действуют те же налоговые ставки, что и в 2021 году", — говорит директор Департамента налоговых обязательств ГНИ Инга Гедминене, добавляя, что в прошлом году в общей сложности около 60 тыс. владельцев и управляющих коммерческой недвижимостью задекларировали 124 млн. евро налога.

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ГНИ напоминает, что задекларировать и уплатить налог на коммерческую недвижимость должны компании за находящееся в их собственности и перенятое у населения имущество, а население – за коммерческие здания, такие как здания и помещения хозяйственного и общественного назначения: гостиницы, сервисы и пр.

Следует отметить, что налог на недвижимое имущество подлежит уплате даже в том случае, если собственник не ведет хозяйственной деятельности, за исключением случаев, когда имущество фактически не используется в связи с незавершенными строительными работами.