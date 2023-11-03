Налоговая инспекция Литвы назвала компании, уплатившие больше всех налогов

Первую позицию в списке занимает компания "Orlen Lietuva", которая в январе-сентябре перевела на счет ГНИ более 387 млн ​​евро. За тот же период 2022 года, характеризующегося чрезвычайно высокими ценами на топливо, "Orlen Lietuva" заплатила налогов на сумму 439 млн. евро.

Вторым крупнейшим налогоплательщиком в январе-сентябре этого года был принадлежащий управляемой государством "Ignitis grupė" поставщик природного газа и электроэнергии ЗАО "Ignitis", который заплатил почти 248 млн евро налогов. В прошлом году за этот период налоговые поступления от "Ignitis" составили 273 млн. евро.

Третьим в списке был торговец топливом ЗАО "Okseta" (233,7 млн ​​евро налогов), четвертым – ЗАО табачных изделий "Philip Morris Baltic" (177,6 млн евро), далее следует оператор сети АЗС "Circle K Lietuva" (176, 4 млн евро) и АО "Klaipėdos Nafta" (174,8 млн евро), сообщает "Verslo žinios".