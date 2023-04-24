Налоговая инспекция: доходы декларировали 1,2 млн. жителей Литвы

"На сегодняшнее утро у нас 1,2 млн. деклараций. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года – на 100 тыс. больше. Мы действительно благодарны жителям, которые, не дожидаясь последнего дня, декларировали свои доходы", - сказала в понедельник радио LRT В. Гинявичене.

"По данным за прошлый год, вовремя декларировал 91 проц. (жителей – ELTA). Глядя на тенденцию этого года, мы видим большую активность. Еще до объявления старта декларирования, призывая не торопиться, уже было подано около 400 тыс. деклараций", - пояснила она.

ELTA напоминает, что, как и каждый год, жители должны декларировать свои доходы и уплатить соответствующие налоги до 2 мая текущего года.

В прошлом году ГНИ сообщала, что вовремя декларации заполнили 1,35 млн. жителей.