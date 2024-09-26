2024.09.26 11:12

Находящийся в Старом городе столицы популярный бар объявил о переменах

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Kokteilių baras „Salionas“
Kokteilių baras „Salionas“

О закрытии сообщил популярный столичный коктейльный бар Salionas – в ближайшие выходные он примет гостей в последний раз. Затем бар будет работать в другом месте.

Бар Salionas, который находится на ул. К.Сирвидо, о закрытии сообщил 25 сентября вечером в Facebook.

„Друзья, гости, коллеги!

С грустью сообщаем вам, что эти выходные будут последними днями работы Salionas. Приглашаем всех прийти, поднять бокалы за годы нашего существования, вспомнить вечеринки и сказал „пока“ Salionas“, – сообщается в фейсбуке.

Компания Galaktika, которая управляет баром, по данным Центра регистра, в прошлом году получила доходы в размере 128 000 евро, чистая прибыль составила 3000 евро. В прошлом году доходы были 165 000 евро, прибыль 12 200 евро.

Глава компании Galaktika Гедримас Чибисовас сказал Delfi, что бар перебирается в другое место, но пока неясно, куда именно.

Напомним, что это не единственное известное заведение, закрывающееся в последнее время.

Delfi писал и о закрытии старейшего мексиканского ресторана Meksika на ул. Альгирдо в столице.

Хозяйка ресторана сказала, что причина закрытия - усталость и проблемы сектора общепита.

Restoranas “Meksika“

В начале сентября в Вильнюсе закрылся ресторан Gastronomika из престижного гида Michelin. Его владелец Лютаурас Чепрацкас сказал, что ему надоело работать даром.

Liutauras Čeprackas

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