aA
Находящееся в процессе банкротства ЗАО Žemaitijos keliai намерено уволить всех 128 работников.
Находящееся в процессе банкротства ЗАО Žemaitijos keliai увольняет всех своих работников
© Shutterstock

Об этом Служба занятости была уведомлена 27 апреля. Производство по делу о банкротстве компании, действовавшей в Тельшяй с 1994 года и занимавшейся строительством дорог и автомагистралей, начато 12 апреля.

По данным "Содры", 5 мая в Žemaitijos keliai по-прежнему работали 128 работников, их средняя заработная плата в марте составила 1105,48 евро (около 772 евро "на руки").

По данным Реестра юридических лиц, доход компании в 2021 г. составил 10,08 млн евро, а убыток – 2,03 млн евро.

Крупнейшим акционером Žemaitijos keliai является компания Šiaulių plentas.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Торговцы готовятся ввести плату за одноразовые пластиковые пакеты

С июля этого года жителям придется решать, хотят ли они...

Gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse Gegužės 9-oji Antakalnio kapinėse

Вильнюс: 9 мая на Антакальнисском кладбище собираются люди, звучит русская музыка

9 мая в России отмечают День победы . На...

Эфир Delfi: 9 мая как день мирной Европы и 9 мая как день культа, который стал войной

В Литве 9 мая отмечают День Европы. Разрешения на...

В принесенном из магазина мясе покупатель обнаружил обломок гвоздя

Читатель портала Delfi рассказал, что купил в одном...

Путин на параде Победы заявил, что против России "развязана настоящая война"

Против России "вновь развязана настоящая война", заявил...