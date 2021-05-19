"Мы не можем сказать, что цены слишком переоценены, но то, что рынок уже нагрелся, это да. Это требует постоянного мониторинга. Мы подчеркиваем это не просто так, а потому, что у нас вызывает озабоченность то, что происходит", – заявил он в среду в Комитете по бюджету и финансам Сейма Литвы.
Он акцентировал, что коронакризис, экономический рост, госпомощь, экологические требования в строительстве, внезапный рост цен на сырье оказали влияние на изменения на рынке недвижимости.
Директор департамента финансовой стабильности Центробанка Йокубас Маркявичюс сказал, что в данный момент Центробанк не отмечает перегрева на рынке недвижимости, цены сейчас "там, где и должны быть", однако подчеркивает, что необходимо следить за дальнейшим ценовым развитием.
Вице-министр финансов Рута Билкштите заявила, что уже рассматривается новая модель обложения недвижимости налогами.
"Мы представим проект по новой модели налогообложения недвижимости", – заявила она.
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