Надеялась на скидку, но после использования карты скидок Ačiū цена выросла: в сети говорят, что исправили ошибку

"В то время действовала 40% скидка на бытовые товары, а после сканирования карты скидок на кассе самообслуживания цена одного из них возросла на 3 евро. Заметив это, я позвала продавца, и она удивилась, что цена может вырасти таким образом. Однако, объяснив ситуацию, она отменила товар и предложила мне еще раз просканировать покупки, только на этот раз без использования карты скидок. После этого скидка была применена", - сказала она.