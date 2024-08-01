Надеялась на скидку, но после использования карты скидок Ačiū цена выросла: в сети говорят, что исправили ошибку

Посетившая магазин в Вильнюсском районе Каролинишкес, по адресу ул. Саусио 13-осиос, 2 Аста рассказала Delfi, что заметила необычную вещь - после сканирования дисконтной карты торговой сети Maximа на кассе самообслуживания конечная сумма к оплате увеличилась на 3 евро.
"В то время действовала 40% скидка на бытовые товары, а после сканирования карты скидок на кассе самообслуживания цена одного из них возросла на 3 евро. Заметив это, я позвала продавца, и она удивилась, что цена может вырасти таким образом. Однако, объяснив ситуацию, она отменила товар и предложила мне еще раз просканировать покупки, только на этот раз без использования карты скидок. После этого скидка была применена", - сказала она.
Руководитель отдела коммуникаций и корпоративных отношений торговой сети Maximа Индре Тракимайте-Шешкувене отметила, что упомянутый покупателем случай действительно является техническим пробелом, который уже устранен. Она извинилась за неудобства.