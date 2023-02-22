Начинается ликвидация отделения Uber в Вильнюсе

Об этом в среду сообщили в информационном издании Регистра юридических лиц.
Ликвидатором компании был назначен Себастьян Серж Дюпон.
В 2021 г. "Uber Lithuania Software and Development" получила 6,37 млн. евро доходов, заработала 234 тыс. чистой прибыли.
По данным "Содры", 17 февраля в компании работали 46 сотрудников, средняя брутто зарплата которых в декабре составляла 7 483,48 евро.
В январе компании сообщила Службе занятости о групповом увольнении 39 сотрудников.
В Литве также действует другая компания "Uber Lithuania". Ранее сообщалось, что услуги пассажирских перевозок "Uber" в Вильнюсе продолжат оказывать.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Идея министерства пугает семейных врачей: ситуация только ухудшится
Минздрав Литвы недавно сообщил, что обсуждает проект,...
Госдепартамент США: выступление Байдена было поддержкой Украины, а не ответом Путину
Выступление президента США Джозефа Байдена в Польше...
Мужчина возмущен порядком замены счетчика: боится, что укажут неверные данные
В редакцию портала JP обратился житель Паневежиса...
Жители передали полиции подозреваемого, а он снова гуляет на свободе
Житель Вильнюсского района задержал у себя дома...
В Кярнаве ищут собаку, которая покусала несколько человек
Кярнавский монстр - там местные называют тибетского...