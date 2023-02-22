Начинается ликвидация отделения Uber в Вильнюсе

Об этом в среду сообщили в информационном издании Регистра юридических лиц.

Ликвидатором компании был назначен Себастьян Серж Дюпон.

В 2021 г. "Uber Lithuania Software and Development" получила 6,37 млн. евро доходов, заработала 234 тыс. чистой прибыли.

По данным "Содры", 17 февраля в компании работали 46 сотрудников, средняя брутто зарплата которых в декабре составляла 7 483,48 евро.

В январе компании сообщила Службе занятости о групповом увольнении 39 сотрудников.

В Литве также действует другая компания "Uber Lithuania". Ранее сообщалось, что услуги пассажирских перевозок "Uber" в Вильнюсе продолжат оказывать.