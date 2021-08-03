Начинается экспорт урожая зерновых через Клайпедский порт

Во второй половине августа ожидаются суда типа Panamax, сообщила дирекция Клайпедского морского порта.

"Сейчас через порт везут в основном рапс, часть других культур, которые грузятся в меньшие по размеру суда. В середине этого месяца мы ожидаем судов типа Panamax, которые заберут и вывезут большее количество различных зерновых", - заявил глава порта Альгис Латакас.

По сообщению Клайпедского порта, в этом году ожидается похожий на прошлогодний урожай зерновых, когда было выращено 6,9 млн тонн зерновых.

В 2020 году объемы перевалки зерновых через Клайпедский порт были рекордными - всего было перевалено 4,6 млн тонн или на 32,5% (на 1,1 млн тонн) больше, чем в 2019 году.

В прошлом году литовские зерновые экспортировались в Нигерию, Саудовскую Аравию и Алжир.