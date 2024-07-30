Начато строительство первого электрозарядного парка у магистрали Вильнюс–Каунас–Клайпеда

Как заявил участвовавший в мероприятии министр энергетики Дайнюс Крейвис, развитие инфраструктуры зарядки электромобилей способствует достижению цели, чтобы в Литве к 2030 г. было 120 тыс. электромобилей.
„Рост количества электромобилей набирает обороты, и мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году в Литве их было около 120 тыс. Существенным условием для достижения этой амбициозной цели является удобная и развитая инфраструктура электрозарядных станций. Начало строительства электрозарядного парка рядом с одной из важнейших наших магистралей знаменует новые тенденции в строительстве подобных объектов и будет существенно способствовать развитию национальной инфраструктуры“, – сказал Д. Крейвис.
По словам министра, для обеспечения комфортного передвижения на электромобилях по Литве необходимо около 60 тыс. общественных и частных электрозарядных станций.
По словам Т. Тамашаускаса, этот электрозарядный парк расположится на территории площадью 1,5 га, здесь будет построено здание площадью 318 кв. м., где разместятся Cafeine и Narvesen, будут зоны отдыха и рабочие зоны, а также туалеты.
„На первом этапе проекта будет установлено десять электрозарядных станций по 200 кВт и, в общей сложности, 20 зарядных точек сверхвысокой мощности, которые помогут быстро и без очередей зарядить транспортное средство и продолжить путь. Также каждая станция будет подготовлена к увеличению мощности до 400 кВт, которое мы проведем с учетом потребностей рынка. На следующем этапе, реализация которого будет зависеть от конъюнктуры рынка и развития отечественного электромобильного парка, будут установлены еще 20 электрозарядных станций сверхвысокой мощности и несколько остановок для большегрузного транспорта или автобусов“, – пояснил Т. Тамашаускас.
По словам главы Eldrive, инвестиции в новый электрозарядный парк составят более двух миллионов евро.