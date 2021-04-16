Газоучетная станция с регулированием давления в Сантаке, что под Шештокай (в Лаздияйском районе Литвы) будет служить воротами газопередающей системы Литвы в Европу, сообщил оператор системы передачи природного газа Amber Grid.

На территории страны осталось сварить последние 14 из 165 километров газопровода.

Завершить прокладку газопровода планируется до конца этого года. Ею занимаются компании Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.

В Литве прокладка газопровода стоимостью 114 млн евро (без НДС) идет от Яунюнай в Ширвинтском районе до границы с Польшей в Лаздияйском районе. Вся стоимость газопровода достигает примерно 500 млн евро.

Газопровод GIPL, который начнет действовать в конце 2021 года, позволит получать газ из разных источников, поставлять газ из Польши, в Польшу и Украину или другие страны. Этот газопровод позволит более эффективно использовать газопередающую систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

GIPL соединит рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Евросоюзом. По трубопроводу в направлении Балтийских стран можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, а в направлении Польши – до 21 тераватт-часов.