Началось строительство нового терминала в Вильнюсском аэропорту

По данным Литовских аэропортов (ЛА), строительство планируют завершить в конце 2024 г, а первые пассажиры в нем появятся в начале 2025 г.
"Вильнюсский аэропорт вырос из своей одежки. Новый терминал позволит увеличить мощности в два раза. Это будет качество услуг нового уровня. К тому времени появится и Rail Baltica. Железную дорогу подведут к аэропорту, чтобы в 2030 году, выйдя из поезда, можно было бы сразу сесть в самолет", – сказал министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис.
"Когда появится новый терминал, сможем переделать весь старый. В ближайшее время упразднят подъезд к терминалу для отправления", – прибавил он.
Скуодис заметил, что число рейсов из Вильнюсского аэропорта растет и летом этого года достигнет 100.
ВРИО ЛА Ауримас Стиклюнас назвал начало строительства терминала историческим событием для всей Литвы.
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