Иное дело - срезочные цветы, они будут дороже. Однако флористы говорят, что после прошлогоднего скачка цен, в этом году серьезных перемен не ожидается.

Лигита Ламанаускене продает рассаду анютиных глазок на рынке в Паневежисе по 60 центов, если покупатели приезжают к ней в хозяйство, цена составляет 50 центов. Она сказала, что цену не увеличивает из-за конкуренции, а вот расходов стало больше - только пластиковые горшки подорожали на 1/3.

Эугениюс Галванаускас на том же рынке предлагает анютины глазки по 70 центов (в хозяйстве - по 60 центов).

У кладбища эти же цветы продают по 80 центов (в прошлом году цена была 70 центов).

Владелец цветочного салона Инга Данилявичене сказала, что День матери отличается от 8 марта, когда покупают в основном только тюльпаны.

"Сейчас покупают все: и букеты, и отдельные цветы, и растения в горшках. Видимо, зависит от того, что нравится маме", – сказала она.

По словам Данилявичене, цены очень разные, есть розы по 1 евро, а есть и по 4 евро за штуку. Средний букет, по ее словам, стоит 30 евро.