В церемонии приняли участие премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Марюс Скуодис, а также мэры Мариямполе и Калварии, главы Литовской дирекции автомобильных дорог и подрядчиков. Во время церемонии в землю опустили капсулу с письмом будущим поколениям.

"Эта дорога называется Via Baltica, она соединяет Финляндию с Чехией, она важна с точки зрения разных аспектов. Это одна из важнейших транспортных артерий Литвы, которая оказывает прямое влияние на торговлю, наши коммерческие связи с другими странами, туризм. DaСейчас эта дорога приобрела и другие оттенкиvų. Ее можно назвать и дорогой солидарности, по ней в Литву приехали военные беженцы, по ней мы везем помощь в Украину, эта дорога лучше всего отражает нашу траекторию, наш ориентир на Запад", – сказала Шимоните.

Сейчас начинается реконструкция отрезка в 16 км между Мариямполе и деревней Скардупяй. Это самый длинный из 4 реконструируемых участков дороги.

Магистральная дорога Via Baltica между Мариямполе и границей Польши - это дорога с самым интенсивным движением во всей Литве. В сутки в среднем здесь проезжает около 14 000 автомобилей, половина из них - грузовой транспорт.