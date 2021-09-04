Пока будут идти основные работы, с 6 сентября по 20 октября, аэропорт будет закрыт – между тем, работы будут идти непрерывно. Аэропорт возобновить деятельность, а работы продлятся до 2 декабря.
Реконструкцию за 16,5 млн евро проводит латвийская компания A.C.B.
Министр: аэропорт Паланги в год мог бы обслуживать на 0,2 млн пассажиров больше
Аэропорт Паланги, который закрывается на полуторамесячную реконструкцию, после реновации мог бы обслуживать в год около полумиллиона пассажиров, говорит министр транспорта Литвы.
Марюс Скуодис отмечает, что из Паланги можно развивать полеты в Скандинавию, а также в морские порты Германии, прежде всего, в Гамбург.
"После обустройства всей инфраструктуры, не только взлетно-посадочной полосы (ВПП), мы может уверенно говорить о том, что аэропорт должен расширить потенциал с 300 тыс. пассажиров в год (до пандемии) до 500 тыс. Это вполне реальная, достижимая отметка", – сказал М. Скуодис журналистам в пятницу в Паланге.
По словам министра, если не реконструировать аэропорт, то не исключено, что ответственные за авиацию ведомства могли в будущем запретить его эксплуатацию.
Глава объединяющей аэропорты Литвы компании Lietuvos oro uostai Марюс Гельжинис утверждает, что ВПП подвергнется основательной реконструкции, а обновленный аэропорт сможет конкурировать в Европе. М. Гельжинис говорит, что видит потенциал для того, чтобы обслуживать здесь в год до 600 тыс. пассажиров.
Правительство в апреле выделило на эти работы 10,25 млн евро из госбюджета, временно сократив финансирование других проектов. Остальная часть денег будет взята из предоставленного Северным инвестиционным банком кредита в размере 70 млн евро.
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