Нацбанк Литвы: устойчиво финансировать оборону мы могли бы если отказаться от налоговых льгот

По словам главы Банка Литвы, чтобы финансирование обороны было устойчивым, необходимо финансировать оборону смешанным образом из двух разных источников.
"Оборонные нужды постоянного поддерживающего характера должны финансироваться за счет дополнительных налоговых поступлений", - на пресс-конференции в четверг сказал глава Банка Литвы Г. Шимкус.
По его словам, разовые приобретения для развития инфраструктуры и закупки военной техники могут быть профинансированы за счет заемных средств.
По мнению Г. Шимкуса, пересмотр налога на собственность или налога на имущество также мог бы способствовать финансированию обороны, поскольку пока часть собираемых с него бюджетных доходов невелика по сравнению с уровнем развития Литвы.
По мнению Г. Шимкуса, даже если временный налог солидарности банков будет продлен, в нынешних экономических условиях таких средств будет собрано гораздо меньше.
"Банковская система получила неожиданные, незапланированные доходы (…) Теперь, даже если этот налог солидарности был бы продлен (…) этот потенциал был бы гораздо меньшим", - сказал глава Банка Литвы.
По оценке Банка Литвы, заимствование средств на нужды обороны в долгосрочной перспективе не окажет существенного влияния на устойчивость государственного долга, но может "значительно повысить уровень государственного долга".
В ближайшее время Банк Литвы представит Министерству финансов предложения и выводы финансового анализа относительно дополнительных источников финансирования обороны.