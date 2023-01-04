На заработки за границу уезжает на треть меньше литовцев: в основном мотивирует зарплата

Исследование Евробарометра показывает, что интерес к работе за границей снижается: люди имеют хорошую работу в Литве, не могут уехать по семейным обстоятельствам, сомневаются в знании иностранного языка.

Однако те, кто планирует это сделать, чаще всего рассматривают Германию, сообщает Служба занятости. В этой стране рассчитывают получать вдвое большую зарплату, право на пенсию и способствовать укреплению интеграции в Союзе. Такие тенденции показал опрос о свободном передвижении работников, проведенный по заказу Европейской комиссии.

Количество желающих работать в Германии за последний год увеличилось на 11 проц. На втором месте по популярности находится Соединенное Королевство. 93 проц. респондентов в Литве заявили, что выход страны из ЕС не изменил их мнение о возможности там работать. Новыми и все более популярными зарубежными направлениями являются Швейцария и Северная Америка.

Респонденты нашей страны особенно положительно (79 проц.) оценили мобильность рабочей силы (в среднем по ЕС – 58 проц.). Большинство участников опроса утверждали, что, используя личные связи, ищут работу в других странах Сообщества, надеясь зарабатывать как минимум в два раза больше, чем в Литве. Еще одной причиной решения работать за границей являются уехавшие туда знакомые или члены семьи (26 проц.). Те, кто уже работал в другом государстве-члене ЕС, ответили, что в будущем выберут эту же страну для работы.

Жители Литвы, ищущие работу за границей, приоритет отдают безопасности и политической стабильности страны. В нашей стране этот показатель очень важным назвали 27 проц. респондентов. Аналогично ответили жители многих других восточноевропейских стран. Реже всего эту причину упоминали жители Мальты (8 проц.).

Хотя в ЕС уже много лет говорят о справедливой мобильности рабочей силы, литовцы не связывают ее с равными правами и обязанностями в зарубежных странах. Гораздо важнее для жителей нашей страны равный доступ к медицинским услугам и возможность в будущем получать заработанную в чужой стране пенсию.

Свободное передвижение работников способствует стабилизации рынка труда, развитию экономики, позволяет уезжающим приобретать новые навыки или улучшать знание иностранного языка. Правда, литовцам эти причины не кажутся очень существенными. 31 проц. утверждает, что главное – это зарплата. В опросе они упомянули, что возможность жить и работать за границей способствует личному развитию, созданию семейного благополучия и интеграции в ЕС.

В европейском контексте ответы респондентов из стран Балтии о соотечественниках, проживающих за границей, также отличались. 66-69 проц. ответили, что у них есть родственники и друзья, работающие в других странах ЕС. Большая часть указала, что они сами работали за границей в последние годы: Литва входит в пятерку стран, жители которых жили в другой стране более 5 лет.

Данные опроса показали, что граждане ЕС слишком мало знают об институтах, координирующих свободное передвижение рабочей силы. Наиболее часто упоминалась карта медицинского страхования. Только 7 проц. опрошенных в Литве слышали о портале мобильности EURES (Европейская служба занятости). Наиболее осведомлены об этом жители Люксембурга (23 проц.).

EURES помогает обеспечить свободное передвижение работников в странах-членах ЕС, а также в Исландии, Норвегии, Лихтенштейне и Швейцарии.

Опрос Евробарометра в прошлом году проводился во всех странах ЕС. Было опрошено 26,4 тыс. респондентов (из них тысяча – в Литве).