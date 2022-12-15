На заправках Circle K на три часа снизят цены на все горючее

На АЗС Circle K Lietuva цены снизятся в период с 14 до 17 часов.

Сеть сообщает, что в 17.05 ч. вернутся доакционные цены.

"Колебание цен стало одной из актуальных тем последнего времени, она коснулась не только компаний, но и жителей Литвы. Цель кампании - хотя бы немного облегчить подготовку к праздникам. Да, эти цены не отвечают реальности и принесут нам ущерб, но мы не нашли другого способа поблагодарить клиентов и облегчить их финансовое бремя. По предварительным подсчетам, заполнив по сниженной цене полный банк, клиенты сэкономят 10 евро. Мы надеемся, что эта акция побудит и других торговцев горючим преподнести сюрприз своим клиентам", – сказал глава Circle K Lietuva Скирмантас Мачукас.

Он считает, что во время акции поток клиентов должен распределиться по плотности населения в отдельных районах и интенсивности движения. Больше всего клиентов ожидается на АЗС в крупных городах.

"Мы считаем, что во время акции поток водителей увеличится в 3-4 раза. На АЗС есть достаточные запасы всех видов горючего. Мы призываем клиентов заранее планировать поездку на АЗС, поскольку могут быть заторы", – сказал Мачукас.