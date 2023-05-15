aA
Как и ежегодно, с 15 мая по 15 сентября Палангский муниципалитет возвращает плату за парковку автомобилей на улицах курорта.
В пресс-релизе сказано, что плата за парковку в этом году не меняется. В красной зоне час стоит 1,60 евро, а полчаса - 0,8 евро.
Полчаса в желтой зоне обойдутся в 0,40 евро, а час – в 0,80 евро.
Как и ежегодно, дороже всего парковка будет в зеленой зоне - полчаса 1,1 евро, час 2,20 евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Mokytojai, įvertinę šio daikto galimybes pamokose, nesitveria: „Kur jūs buvote anksčiau?!” Laimėkite daugiau kaip 5000 eurų prizą!
TOP новостей
В Литве растет число безработных, самое большое пособие составляет почти 1100 евро
По данным различных источников, в Литве растет число...
В Вильнюсе появятся посты контроля, измеряющие среднюю скорость названы улицы
Вильнюсский муниципалитет уже сообщал, что в городе...
Эфир Delfi c "ангелом Бучи" о спасении людей с оккупированных территорий Украины
Гость студии Delfi — волонтер Константин Гудаускас с...
Статистика: сколько жителей получили штрафы за курение на балконах
В Литве 2,5 года действует запрет на курение на балконах...