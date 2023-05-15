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Как и ежегодно, с 15 мая по 15 сентября Палангский муниципалитет возвращает плату за парковку автомобилей на улицах курорта.
Fantastiškas oras Palangoje per Gintarinį savaitgalį
Fantastiškas oras Palangoje per Gintarinį savaitgalį
© Aldas Ten / F360.LT

В пресс-релизе сказано, что плата за парковку в этом году не меняется. В красной зоне час стоит 1,60 евро, а полчаса - 0,8 евро.

Полчаса в желтой зоне обойдутся в 0,40 евро, а час – в 0,80 евро.

Как и ежегодно, дороже всего парковка будет в зеленой зоне - полчаса 1,1 евро, час 2,20 евро.

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