На упаковках с продуктами в Литве появилась новая маркировка

По словам диетолога Вайды Курпене, система была разработана, чтобы обратить внимание на продукты, в которых содержится меньше всего сахара, соли, насыщенных жиров.
"Но эта система маркировки не показывает, сколько добавок есть в продукте, не указывает и способ его обработки", – сказала специалист.
Маркировка напрямую связана с составом продукта.
"Эта система создана так, что все оценивает по количеству на 100 г. Это не размер порции", – сказала Курпене.
Пока в литовских магазинах немного продуктов с такой маркировкой, поскольку это еще новая система.
"Другой момент, все зависит от того, на сколько страна заинтересована поощрять своих производителей, ведь менять маркировку на упаковках дорого", – заметила Курпене.
В Литве пока немного товаров с такой маркировкой, она необязательна, но в ней заинтересованы и торговцы.
"Если мы объявляем конкурс на частную упаковку, то можем влиять на создание этикетки, призываем производителя использовать такую маркировку. Она показывает прозрачность", – сказала представитель сети Iki Вайда Будрене.
Но такая прозрачность не всем на руку. Далеко не все хотели бы, чтобы на упаковках с их товарами появилась буква E.
Сама шкала была разработана во Франции.
Аналитик в сфере экономики Гуода Азгуридене сказала, что компания не может изменить упаковку в течение полугода и даже года, поскольку это требует огромных инвестиций.
За границей новая маркировка появилась в 2016 году. Сейчас ее используют 7 стран - Германия, Франция, Люксембург, Швейцария, Испания, Нидерланды и Бельгия.
Минздрав отметил, что в Литве более полезные для здоровья продукты отмечают символом замочной скважины, а в ЕС единой маркировки нет.
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