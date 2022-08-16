Прошлой осенью появилась информация о подписанном договоре с перевозчиком Kautra, который будет обслуживать девять новых маршрутов. Первые шесть маршрутов стартуют 16 августа, оставшиеся три – в третьем-четвертом квартале 2023 г., говорится в сообщении предприятия самоуправления "Услуги сообщения".

"Этих маршрутов ждали не только в наиболее отдаленных жилых районах, горожане, проживающие в садовых товариществах, но и Вильнюс, так как они продолжают обновление столичного парка общественного транспорта экологическими транспортными средствами. Местности маршрутов подобраны с учетом численности населения территорий, планов развития города, а также расширения более слаженного и удобного движения по городу", – сказал вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

В сообщении говорится, что с 16 августа по маршрутам будут курсировать 15 электроавтобусов "малого класса", которые для перевозчика Kautra специально изготовил литовский производитель Altas Auto.

"Мы продолжаем расширение общественного транспорта в Вильнюсе – с внедрением всех 9 новых маршрутов общий показатель доступности услуг общественного транспорта в Вильнюсе достигнут 92%. В настоящее время услуги по перевозке пассажиров в Вильнюсе оказывают три предприятия, Kautra – новейший член системы", – сказала руководитель отдела организации общественного транспорта Лорета Лявулите-Сташкявичене.

После появления на улицах Вильнюса 22 электроавтобусов парк электрических средств общественного транспорта достигнет 34%.

"Первые электроавтобусы "малого класса" уже успешно перевозят жителей Друскининкай, поэтому с нетерпением ждем и первых поездок в столице. Надеемся, что опыт работы не с одним самоуправлением утвердит на рынке высокий стандарт услуг перевозки пассажиров", – сказал генеральный директор Kautra Линас Скаржджюкас.

С 16 августа вильнюсцы смогут отправиться по следующим маршрутам:

• 117 Пилайте- Кряучюнай –Платинишкес;

• 118 Пилайте – ул. Варнес - Пашилайчяй;

• 119 Северный городок - Антакальнис – Рокантишкес - Эглишкес;

• 120 Висоряй – Сантаришкес –ул. Жалюю эжяру – Крижекай;

• 121 Сантаришкес – Мажейи Гульбинай - ул. Диджюю Гульбину;

• 122 Науининкай – Кальненай – Гуряй – Павильнис – Новая Вильня.