На улицах Вильнюса появились красные электрические велосипеды

Сообщается, что Ride – это поставщик услуги нового поколения. Взять напрокат электрический велосипед так же просто, как и электросамокат. Достаточно скачать приложение, найти ближайший велосипед, сосканировать QR-код и ехать.

За велосипед человек платит, только за время поездки. Оставлять велосипеды необходимо в конкретных местах.

„Наконец-то в Вильнюс пришел Ride. Это удобная поездка за доступную цену“, – сообщается в социальных сетях.

Электрические велосипеды появились на улицах столицы 1 июня.

В первый день все желающие могли пользоваться услугой бесплатно. Обычная плата за поездку - 20 цт/мин. Велосипеды берут и резервируют бесплатно.