На ул. Укмергес больше двух недель будет ограничено движение, ожидаются заторы

Во время работ на участке ул. Укмергес от Западной окружной дороги до Пяркункемиса будет закрыто движение в первой и во второй полосе. С третьей полосы разрешат ехать сразу направо (на ул. Пяркункемё), с четвертой – только прямо (запрещен поворот налево). Чтобы попасть на ул. А.Венажинджё, водителей направят на объездную дорогу, потом надо повернуть на перекрестке ул. Укмергес, Габиёс и С.Нерес.

Из-за возможных заторов рекомендуют объезжать это место, выбирать альтернативные маршруты. Водителей просят быть внимательными и следить за знаками. Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.