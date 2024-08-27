На торгах за 236 000 евро была продана баня на берегу озера Бебрусай

По данным Имущественного банка, площадь деревянного здания бани составляет почти 29 кв. м., зданию принадлежит земельный участок площадью 0,25 га. Объект расположен в живописной и лесистой местности, рядом – озеро „Бебрусай“ площадью почти 3,8 тыс. кв. м.

Расстояние до Вильнюса – около 60 км, до Молетая – всего около 5,5 км. Средства от реализации недвижимости пойдут на финансирование проектов модернизации, реализуемых Имущественным банком.

В сентябре в этой же местности Молетского района состоятся еще одни торги, на которые будут выставлены 14 рекреационных построек возле озера „Бебрусай“. Общая стартовая цена комплекса зданий с участком составляет 222,5 тыс. евро.