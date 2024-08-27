2024.08.27 17:46

На торгах за 236 000 евро была продана баня на берегу озера Бебрусай

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pirtis ant Bebrusų ežero kranto
Pirtis ant Bebrusų ežero kranto
ФОТО: Turto banko nuotr.

Имущественный банк (Turto bankas) продал с торгов за 236 тыс. евро баню в Молетском районе с принадлежащими ей 100 метрами побережья озера.

По данным Имущественного банка, площадь деревянного здания бани составляет почти 29 кв. м., зданию принадлежит земельный участок площадью 0,25 га. Объект расположен в живописной и лесистой местности, рядом – озеро „Бебрусай“ площадью почти 3,8 тыс. кв. м.

Расстояние до Вильнюса – около 60 км, до Молетая – всего около 5,5 км. Средства от реализации недвижимости пойдут на финансирование проектов модернизации, реализуемых Имущественным банком.

В сентябре в этой же местности Молетского района состоятся еще одни торги, на которые будут выставлены 14 рекреационных построек возле озера „Бебрусай“. Общая стартовая цена комплекса зданий с участком составляет 222,5 тыс. евро.

Регистрация для участия на открытых торгах будет проводиться с 16 по 18 сентября 2024 г., а сами торги пройдут 23-24 сентября.

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