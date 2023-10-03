На торгах за 2,4 млн евро проданы помещения общежития в Новой Вильне

 
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Bendrabučiai
Bendrabučiai
ФОТО: Turto banko nuotr.
На торгах по стартовой цене в 2,4 млн евро были проданы помещения общежития в Науйойи-Вильня.

По данным Имущественного банка (Turto Bankas), здание, в котором находятся помещения, расположено в центре квартала, в тихом месте, неподалеку расположены рынок Науйойи-Вильни и торговые центры, поэтому оно идеально подходит для развития жилого проекта.

Проданные помещения расположены на 5-ти этажах здания, имеют 5 отдельных входов, также вместе продается вся площадь подвала под зданием. Общая площадь помещений – 4,8 тыс. кв. м., за зданием закреплен земельный участок площадью 0,382 га, с асфальтированным двором и парковкой.

Средства, полученные за этот объект, будут перечислены в государственный бюджет.

Имущественный банк напоминает, что эти помещения были переняты у Вильнюсского колледжа в 2020 году. Ранее здесь проживали студенты колледжа. Сейчас часть первого этажа отдана под частные квартиры, а остальные помещения пустуют.

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