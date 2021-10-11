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В воскресенье на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ) прибыл новый груз газа из США –первый в новом газовом году, начавшемся в октябре.
Klaipėdos SGD terminalas
Klaipėdos SGD terminalas
© Įmonės nuotr.

Газовоз Coral Fungia утром пришвартовался у судна-газохранилища Independence терминала СПГ, показали данные порталов vesselfinder.com, myshiptracking.com и marinetraffic.com.

В прошлом газовом году, который длился с октября 2020 года до сентября этого года, на терминал прибыли 53 таких судна из российского порта Высоцка, где действует завод компании "Новатэк". Эти газовозы обычно доставляют по 9,5-15 тыс. кубометров СПГ.

При этом основную долю на терминале СПГ в прошлом году составили грузы из США: прибыли 15 крупных газовозов, в среднем по 138 тыс. кубометров СПГ, также из этой страны прибыло одно судно с частичным грузом объемом – 70 тыс. кубометров. За минувший период по одному грузу прибыли из Египта, а также из Тринидада и Табаго.

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Ранее основная часть грузов газа на терминал поступала из Норвегии, однако осенью прошлого года на заводе СПГ Equinor был пожар.

Оператор терминала - компания Klaipedos nafta комментировал BNS, что в начавшемся новом газовом году на данный момент распределено 9,077 терават-часов мощностей, это равно девяти крупных газовозам. Клиенты терминала могут заказать мощности и в течение газового года.

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