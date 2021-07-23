На терминал СПГ в Клайпеде пришел новый груз газа из Высоцка

Газовоз Coral Favia прибыл из Высоцка, где находится завод российской компании "Новатэк", показывают данные порталов vesselfinder.com., myshiptracking.com и marinetraffic.com. Рано утром судно пришвартовалось у судна-хранилища терминала Independence.
Эти небольшие суда доставляют грузы СПГ объемом 9,5-15 тыс. кубометров. В графике оператора терминала Klaipedos nafta также указано, что судно должно доставить 9,5 тыс. кубометров груза.
За период с октября прошлого года, когда начался новый газовый год, в Клайпеду уже пришло и 15 крупных газовозов, которые обычно привозят около 140 тыс. кубометров СПГ.
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