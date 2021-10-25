На терминал СПГ пришел новый груз газа из Тринидада и Тобаго

Судно Gemmata прибыло из порта Пойнт-Фортин, где действует завод по производству СПГ компании Atlantic LNG, и после обеда пришвартовался у судна-газохранилища Independence Клайпедского терминала, показывают порталы marinetraffic.com, myshiptracking.com и vesselfinder.com.
Судно, которое ходит под флагом Сингапура (как и Independence), пришло в Клайпеду впервые, информировала BNS оператор терминала Klaipedos nafta. Оно доставило около 138 тыс. кубометров СПГ.
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