На табло заправок появились изменения – ожидается дальнейшее подорожание

 
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degalai, kuras, kuro kolonėlė, banzinas, dyzelis, degalinė, naftos produktai
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

На табло заправок – характерные весенние перемены. На протяжении года нефть дорожала, сейчас бензин стоит дороже дизельного топлива. Весной такое бывает, подробно о ситуации рассказали журналисты телеканала LNK.

С началом весны цены на бензин и дизельное топливо почти сравнялись, однако обычно до уровня бензина дешевело дизельное топливо, а в этом году произошло наоборот - дизельное топливо не подешевело, а бензин подорожал. На некоторых заправках бензин стоит дороже дизельного топлива.

По словам некоторых экспертов, подорожание бензина связано с войной.

"Дизельное топливо начало дешеветь потому что уже завершился отопительный сезон, а с бензином произошло следующее - украинцы взорвали несколько российских нефтеперерабатывающих заводов, поэтому на рынке стало не хватать бензина", – пояснил основатель портала Pricer.lt Арунас Визицкас.

Правда, экономисты указывают и на иные причины подорожания бензина.

"Поскольку количество техники с дизельным двигателем сокращается, растет число единиц бензинового транспорта, это значит, что из-за роста спроса немного вырастет и цена на бензин", – сказал экономист Альгирдас Барткус.

Дорожает нефть, по логике должно дорожать и дизельное топливо, но его на рынке сейчас много, поскольку закупают дизельное топливо и в Индии.

"Если наша Mažeikių nafta, к примеру, платит своим поставщикам немного больше за сырье – конечно, она склонна повышать цену. Иногда на дизельное топливо поднять цену не получается, поскольку сейчас на рынке в Европе дизеля слишком много", – заметил Барткус.

Дизельное топливо не дорожает и из-за снижения объемов перевозок.

"Большое влияние оказывают проблемы транспортного сектора, ведь когда видишь, что регистрируют меньше грузовиков, прицепов, понимаешь, что снижается реализация дизельного топлива", – сказал экономист Александр Изгородин.

По словам экспертов, бензин мог быть еще дороже.

"Близится сезон отпусков, когда опять-таки растет спрос на горючее, потому что люди чаще путешествуют на автомобилях, летают на самолетах. Будет интересно посмотреть, что будет дальше", – сказал Визицкас.

В Литве продажи горючего в этом году снизились на 3%. Возможно, из-за инфляции люди меньше ездили, сейчас с потеплением ситуация меняется.

"Я думаю, что до июня бензин будет дорожать, потому что рынок готовится к снижению процентной ставки (...). Плюс мы видим серьезное восстановление экономики Китая после стагнации", – сказал Изгородин.

К сожалению, горючее, а особенно бензин, еще должен дорожать. Экономисты говорят, что во всем мире сейчас растут цены не только на нефть, но и почти на все остальное сырье.

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